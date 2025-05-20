Курс валют на 20 мая: евро в банках подорожал на 15 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара потерял в покупке 2 копейки и не изменился в продаже. Евро в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 15 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и потерял 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,22−41,80 грн. Евро покупают за 46,40 грн, а продают за 47,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,35−41,45, евро — 46,65−46,86 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,49−41,52 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,72−46,73 грн/евро.

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