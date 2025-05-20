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20 мая 2025, 10:04 Читати українською

ЕС и Великобритания договорились о перезагрузке отношений после Brexit

ЕС и Великобритания договорились об «исторической» перезагрузке отношений после Brexit, пишет Financial Times со ссылкой на официальных представителей обеих сторон.

ЕС и Великобритания договорились об «исторической» перезагрузке отношений после Brexit, пишет Financial Times со ссылкой на официальных представителей обеих сторон.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиБритания согласилась открыть свои рыболовецкие воды для европейских судов на 12 лет вместо предлагавшихся ранее пяти, а взамен премьер-министр королевства Кир Стармер добился бессрочной ветеринарной сделки, которая устранит большую часть бюрократических преград для экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции на европейский рынок.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Британия согласилась открыть свои рыболовецкие воды для европейских судов на 12 лет вместо предлагавшихся ранее пяти, а взамен премьер-министр королевства Кир Стармер добился бессрочной ветеринарной сделки, которая устранит большую часть бюрократических преград для экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции на европейский рынок.

Три европейских дипломата подтвердили, что Брюссель потребовал связать агропродовольственную сделку с договором о рыболовецких водах. Британские официальные лица добавили, что соглашения достигнуты по обоим вопросам.

Великобритания признала, что устранение барьеров в торговле продуктами питания потребует от королевства следовать правилам ЕС, в том числе по мере их изменения. Кроме того, стране придется вносить платежи в бюджет Евросоюза для финансирования работы над стандартами в отношении продуктов питания и животных. Консерваторы утверждают, что это «предательство» Brexit.

Стороны также обсудили молодежную «схему», в том числе возможность возвращения Великобритании в программу студенческого обмена Erasmus. Дипломаты Е С добавили, что будут работать над соглашением об улучшении мобильности молодежи, что предвещает месяцы переговоров, и отметили, что Стармер находится под огромным внутренним давлением из-за вопросов миграции.

Переговоры предшествовали саммиту в лондонском Ланкастер-хаусе, на котором обе стороны подпишут соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Документ станет центральным элементом новых отношений Британии и Евросоюза.

Планируется, что британский премьер Стармер подпишет оборонный пакт и коммюнике в ходе двухчасовой встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Саммит Евросоюза и Великобритании станет первым после вступления в силу Brexit в 2020 году — выхода Соединенного королевства из Европейского союза.

Источник: Минфин
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