За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 030 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 975,8 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 мая: 1030 российских оккупантов, 1 танк и 118 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 975800 (+1030) человек,
- танков — 10834 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 22567 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 28067 (+58) ед,
- РСЗО — 1388 (+1) ед,
- средства ПВО — 1167 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36621 (+118),
- крылатые ракеты — 3197 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 49093 (+105) ед,
- специальная техника — 3894 (+2)
Источник: Минфин
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