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20 мая 2025, 8:33 Читати українською

Банки в первом квартале 2025 года получили 40 млрд грн чистой прибыли

Платежеспособные банки в I квартале 2025 года получили 40 млрд грн чистой прибыли, 65,7% которой сформировали государственные банки. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Платежеспособные банки в I квартале 2025 года получили 40 млрд грн чистой прибыли, 65,7% которой сформировали государственные банки.
Фото: depositphotos

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Доходы банков

В первом квартале этого года кредитование стало ключевым фактором поддержки активов и прибыльности банков при сохранении высокой операционной эффективности и низких отчислений в резервы.

За первый квартал чистый процентный доход увеличился на 13,7% в годовом исчислении, несмотря на незначительное сужение процентной маржи до 7,4%, которое произошло вследствие роста стоимости обязательств, прежде всего, в корпоративном сегменте.

Увеличению доходности активов способствовал рост доходности высоколиквидных депозитных сертификатов НБУ, сопровождавший цикл повышения ключевой ставки. При этом доходность кредитов и ОВГЗ оставалась почти постоянной.

Чистый комиссионный доход вырос на 10,4% в годовом исчислении, прежде всего, благодаря увеличению дохода от обслуживания платежных операций. Положительный результат переоценки ОВГЗ — еще одна составляющая роста операционного дохода в первом квартале.

Учитывая сокращение всех основных составляющих операционных расходов, операционная эффективность банков возросла. Операционно убыточными за квартал были 11 банков из 60.

Полученная прибыль поддерживает капитал банков, позволяя не только выполнять регуляторные требования, в частности по результатам оценки устойчивости, но и наращивать кредитование экономики. В то же время, налоговая неопределенность до сих пор сдерживала инвестиционные планы банков.

Так, достаточность капитала банков в течение первого квартала снижалась из-за отражения банками повышенного налога на прибыль.

Согласно уточненным данным, за 2024 год банки получили 91 млрд грн чистой прибыли после начисления 96 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.

Напомним

За 2023 год банки получили 83 млрд грн чистой прибыли после начисления 77 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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