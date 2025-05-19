В этом году банки выдали льготных кредитов для бизнеса на 33,6 млрд

За 2025 год украинский бизнес получил 10 558 льготных кредитов на сумму 33,6 миллиарда гривен в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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Распределение кредитов

С начала года 46 банков выдали бизнесу 8,2 млрд грн на инвестиционные проекты, 7,1 млрд грн для работы в зонах высокого военного риска и 5,3 млрд грн на пополнение оборотных средств. Также 6,4 миллиарда гривен ушло на переработку, а 5,4 миллиарда гривен — в поддержку посевной кампании.

Общие результаты программы

Программа действует с февраля 2020 года и за это время бизнес привлек более 115 тысяч кредитов на общую сумму 399,6 миллиарда гривен.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере оптовой и розничной торговли.