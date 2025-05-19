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19 мая 2025, 14:52 Читати українською

Последствия политика Трампа: потребительское доверие в США резко снизилось до минимума

В США индекс потребительского доверия упал до 50,8 пункта в мае 2025 года по сравнению с 52,2 пункта в апреле, достигнув самого низкого уровня с июня 2022 года. Об этом пишет Trading Economics, передает Интерфакс-Украина.

В США индекс потребительского доверия упал до 50,8 пункта в мае 2025 года по сравнению с 52,2 пункта в апреле, достигнув самого низкого уровня с июня 2022 года.

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Причины падения

Падение индекса длится пятый месяц подряд и стало вторым низким показателем за историю наблюдений. Американцы озабочены ростом инфляции из-за новых торговых пошлин, введенных Вашингтоном. Около 75% участников опроса Мичиганского университета отметили влияние пошлин в своих ответах.

Динамика показателей

Год назад, в мае 2024 года индекс был на уровне 69,1 пункта. Аналитики прогнозировали рост до 53,4 пункта, но ожидания не сбылись. Подындекс оценки текущей финансовой ситуации снизился до 57,6 пункта (самый низкий уровень с 2008 года) с 59,8 пункта в апреле, а индекс ожиданий на полгода упал до 46,5 пункта (самый низкий с 1980 года) с 47,3 пункта.

Инфляционные ожидания

Ожидания инфляции в выросли до 7,3% (самый высокий показатель с ноября 1981 года) по сравнению с 6,5% в апреле. Долгосрочные прогнозы (на 5 лет) повысились до 4,6% с 4,4%, что является максимумом с марта 1991 года.

Мичиганский университет обнародует окончательный индекс потребительского доверия за май 30 мая 2025 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
19 мая 2025, 16:41
#
«Бідні» американці, цілих 7,3% реальної інфляції…запросіть їх в Україну, нехай з українською зарплатою спробую нашу вітчизняну 20% реальну інфляцію, тоді може зрозуміють, що насправді в них проблем немає з інфляцією :)
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