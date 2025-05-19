Японский премьер выступил против снижения налогов из-за долгового кризиса

Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба считает, что финансовое положение страны хуже, чем в Греции, поэтому выступает против уменьшения налогов. Об этом пишет Bloomberg.

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Финансовая ситуация Японии

Ишиба подчеркнул, что госдолг Японии, по данным МВФ, в 2025 году составляет 234,9% ВВП, в то время как в Греции этот показатель — 142,2%. Он отметил: «Мы живем в мире, где снова существуют процентные ставки. Правительство не имеет права комментировать их уровень, но реальность такова: долг дорожает. А финансовая ситуация нашей страны без преувеличения хуже, чем в Греции».

Почему налоги не снизят

Премьер подверг резкой критике идею покрывать снижение налогов выпуском гособлигаций, ведь четверть бюджета уже идет на обслуживание долга. «Мы не можем согласиться на налоговые скидки, которые придется перекрывать государственным долгом», — заявил Ишиба, добавив, что рост расходов на социальные услуги также требует внимания.

Экономический контекст

Хотя Япония избегает долгового кризиса благодаря внутренним инвесторам и стабильной валютной позиции, рост ключевой ставки Банком Японии из-за инфляции и повышения зарплат делает заимствование более дорогим. Это заставляет правительство пересматривать расходы.

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