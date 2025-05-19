DOT сталкивается с сопротивлением после 30% роста, XYZVerse привлек 13 млн $ и набирает обороты

После впечатляющего 30-процентного роста динамика Polkadot , похоже, замедляется, поскольку компания сталкивается с новыми вызовами. В то же время XYZVerse привлекает внимание, привлекая 13 млн долларов финансирования и прогнозируя сильный рост в будущем. Эти события сигнализируют об изменении динамики криптовалютного рынка, что может иметь серьезные последствия.

XYZVerse задает новый тренд: может ли это быть следующая мем-монета с 50-кратным ростом?

Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Она собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ со значительной скидкой, значительно ниже ожидаемой цены листинга.

Оптимистичные настроения в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало явно оптимистичные настроения в отношении этой монеты: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.

XYZ также привлек внимание авторитетных криптовалютных инфлюенсеров. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».

Больше, чем просто мем-монета

В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сущности, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе энергичный мир спорта и вирусную природу мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа идет быстро, и первые покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь часть их будущей стоимости.

В настоящее время XYZVerse все еще находится в фазе предварительной продажи, но спрос на него высок. Цена уже поднялась с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,003333 доллара на этапе 12, при этом уже собрано более 70% от 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, а с учетом конечной целевой цены предпродажи в 0,1 доллара, эти цифры привлекают внимание людей.

Еще есть время присоединиться до окончания предпродажи

Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделено на ликвидность для создания прочной рыночной основы. Чтобы вознаградить свое сообщество с помощью аирдропов и бонусов, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.

Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами

Одной из отличительных черт XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Команда недавно запустила программу Ambassador, дающую пользователям возможность заработать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с известными спортсменами, которые помогут повысить узнаваемость проекта.

Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse расширить свои возможности. Это большой шаг, который дает сообществу что-то реальное.

В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятный бонус, который добавляет дополнительную ценность просто за участие в экосистеме.

Объединяя традиционных спортивных фанатов и быстро развивающееся криптовалютное пространство, XYZVerse создает нечто новое — нечто, что имеет развлекательную ценность и вызывает реальное участие.

Может ли XYZVerse стать следующей большой мем-монетой?

Благодаря быстро растущему предпродажу, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя рынок криптовалют всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в крупный проект. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться поближе.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности для взлета

Polkadot: соединяя блокчейны для связанного будущего

Polkadot — это криптовалюта, цель которой — соединить разные блокчейны. Представьте, что вы отправляете деньги или данные из Bitcoin в Ethereum без посредников — это и есть цель Polkadot. Созданная Гавином Вудом, соучредителем Ethereum, она была запущена в мае 2020 года. Polkadot использует «парачейны» для ускорения и масштабирования транзакций, обрабатывая больше транзакций, чем Bitcoin и Ethereum. Токен DOT — это не просто валюта; он позволяет держателям участвовать в принятии решений о росте и изменении сети.

На текущем рынке Polkadot выделяется благодаря решению проблем медленных транзакций и отсутствия связи между блокчейнами. По мере того как все больше людей ищут эффективные блокчейн-решения, технология Polkadot может сделать его привлекательным вариантом. По сравнению с другими монетами, он предлагает уникальный план по созданию сети взаимосвязанных блокчейнов. С ростом интереса к децентрализованным финансам и межсетевому взаимодействию, Polkadot может оказаться в выгодном положении для будущего роста. Однако, как и все криптовалюты, его успех зависит от того, насколько широко он будет принят и как будет развиваться технология.

Заключение

Хотя DOT и другие криптовалюты демонстрируют хорошие результаты на фоне бычьего рынка 2025 года, XYZVerse становится пионером среди мем-монет, объединяющим спортивных фанатов, ставящим целью рост на 20 000% и успех благодаря сообществу.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io