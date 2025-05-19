Игорный бизнес начал платить больше налогов в этом году

Игорный бизнес перечислил в бюджет 6,3 миллиарда гривен налогов за январь-апрель 2025 года, что превышает прошлогодний показатель на 14,5% или на 0,8 миллиарда гривен. Об этом пишет глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данило Гетманцев .

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сравнение с предыдущими годами

По его словам, это в 167 раз больше, чем в январе 2021 года, когда поступления составили всего 37,7 миллиона гривен. В прошлом году игорный бизнес уплатил 17 миллиардов гривен налогов.

Падение в апреле

В апреле 2025 года поступления составили 0,7 млрд грн, что на 31,7% (0,4 млрд грн) меньше, чем в апреле 2024 года. Гетманцев отметил тенденцию к понижению, которая наблюдалась еще в конце прошлого года.