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19 мая 2025, 13:16 Читати українською

Трамп призвал расследовать траты Харрис на звезд во время выборов

Президент США Дональд Трамп хочет инициировать расследование, как и сколько тратила кандидат от Демократической партии Камала Харрис в прошлом в ходе президентских выборов. О планах призвать к «масштабной» проверке глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп хочет инициировать расследование, как и сколько тратила кандидат от Демократической партии Камала Харрис в прошлом в ходе президентских выборов.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Сколько Камала Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его слабое выступление во время ее предвыборной кампании перед выборами президента. Почему он принял эти деньги, если он такой ярый ее фанат? Разве это не считается незаконным взносом в кампанию? А что насчет Бейонсе? А сколько ушло Опре и Боно?» — написал Трамп. По его словам, кандидатам не разрешено платить за поддержку, что сделала Камала под «прикрытием платы за развлечение».

Напомним

Осенью 2024 года New York Times написала, что помимо поп-певицы Бейонсе, рок-музыканта Боно и телеведущей Опры Уинфри в поддержку кандидата от Демократической партии также выступали рэпер Эминем, кантри-певец Джеймс Тейлор, актер Сэмюэл Л. Джексон, кинорежиссеры Спайк Ли и Тайлер Перри.

По данным NYT, во время избирательной кампании Харрис потратила $1,5 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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