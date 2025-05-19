В Китае госслужащим запретили деликатесы, алкоголь и сигареты на работе

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 мая 2025, 12:52 Читати українською

В Китае госслужащим запретили деликатесы, алкоголь и сигареты на работе

Государственным и партийным служащим в Китае запретили изысканные блюда, сигареты и алкоголь во время рабочих обедов, говорится в постановлении Центрального комитета Компартии и Госсовета Китая о строгой экономии и борьбе с расточительством.

Государственным и партийным служащим в Китае запретили изысканные блюда, сигареты и алкоголь во время рабочих обедов, говорится в постановлении Центрального комитета Компартии и Госсовета Китая о строгой экономии и борьбе с расточительством.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиДокумент содержит 63 статьи и предполагает «строгое соблюдение официальных стандартов» и «внедрение системы контроля за расходованием средств».
Фото: epochtimes.com.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Документ содержит 63 статьи и предполагает «строгое соблюдение официальных стандартов» и «внедрение системы контроля за расходованием средств».

Так, например, статья 20 запрещает чиновникам «дорогие развлечения и подарки, ценные бумаги, платежные ваучеры» сверх установленного лимита, а также участие в азартных играх за рубежом.

«Во время выезда за границу государственные средства не должны использоваться для обмена подарками между учреждениями или госпредприятиями, а также для развлечения друг друга», — говорится в документе.

Во время командировок чиновников внутри страны запрещено «организовывать приветственные мероприятия» в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, им также нельзя «встречать и доставлять посылки по регионам». Количество сопровождающих в таких поездках ограничено одним человеком.

«Выездные группы должны организовывать транспорт, питание и проживание в соответствии с установленными стандартами. Запрещено использовать чартерные рейсы гражданской авиации, а также частных, корпоративных и иностранных авиакомпаний в нарушение правил, предоставлять жилье и транспорт сверх нормы, увеличивать количество стран или регионов посещения, изменять маршрут или число дней командировки без разрешения», — говорится в постановлении.

Как отмечает агентство «Синьхуа», документ призывает чиновников «к строгому усердию и бережливости», потому что «расточительство постыдно».

Напомним

В конце 2024 года The Wall Street Journal назвала происходящее в экономике Китая хаосом. Как отмечает издание, на фоне переизбытка мощностей и снижения спроса компании снижают цены, откладывают инвестиции и увольняют сотрудников, что еще больше сдерживает расходы, а покупатели при этом ожидают дальнейшего падения цен.

Министр финансов КНР Лань Фоань призывал чиновников «затянуть пояса потуже» в расходовании бюджетных средств.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zevs1
zevs1
19 мая 2025, 13:13
#
Оказывается есть страна Китай в которой есть запреты для чиновников.
Зато в Украине созданы все блага чиновникам, запреты вводят только для простых смертных чтобы не расслаблялись.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Oleshko, zevs1 и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами