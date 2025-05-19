В Китае госслужащим запретили деликатесы, алкоголь и сигареты на работе

Государственным и партийным служащим в Китае запретили изысканные блюда, сигареты и алкоголь во время рабочих обедов, говорится в постановлении Центрального комитета Компартии и Госсовета Китая о строгой экономии и борьбе с расточительством.

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Детали

Документ содержит 63 статьи и предполагает «строгое соблюдение официальных стандартов» и «внедрение системы контроля за расходованием средств».

Так, например, статья 20 запрещает чиновникам «дорогие развлечения и подарки, ценные бумаги, платежные ваучеры» сверх установленного лимита, а также участие в азартных играх за рубежом.

«Во время выезда за границу государственные средства не должны использоваться для обмена подарками между учреждениями или госпредприятиями, а также для развлечения друг друга», — говорится в документе.

Во время командировок чиновников внутри страны запрещено «организовывать приветственные мероприятия» в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, им также нельзя «встречать и доставлять посылки по регионам». Количество сопровождающих в таких поездках ограничено одним человеком.

«Выездные группы должны организовывать транспорт, питание и проживание в соответствии с установленными стандартами. Запрещено использовать чартерные рейсы гражданской авиации, а также частных, корпоративных и иностранных авиакомпаний в нарушение правил, предоставлять жилье и транспорт сверх нормы, увеличивать количество стран или регионов посещения, изменять маршрут или число дней командировки без разрешения», — говорится в постановлении.

Как отмечает агентство «Синьхуа», документ призывает чиновников «к строгому усердию и бережливости», потому что «расточительство постыдно».

Напомним

В конце 2024 года The Wall Street Journal назвала происходящее в экономике Китая хаосом. Как отмечает издание, на фоне переизбытка мощностей и снижения спроса компании снижают цены, откладывают инвестиции и увольняют сотрудников, что еще больше сдерживает расходы, а покупатели при этом ожидают дальнейшего падения цен.

Министр финансов КНР Лань Фоань призывал чиновников «затянуть пояса потуже» в расходовании бюджетных средств.