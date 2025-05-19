Xiaomi направит $7 млрд на создание чипов к 2035 году

Компания Xiaomi намерена инвестировать не менее 50 миллиардов юаней, что составляет примерно $7 миллиардов, в разработку чипов в течение следующих 10 лет, начиная с 2025-го. Об этом пишет Reuters.

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Расходы на XringO1

По словам основателя компании Лея Цзюня, на разработку мобильного процессора XringO1 уже ушло 13,5 млрд юаней. Над этим проектом работает более 2500 специалистов.

Цель инвестиций

Новые средства помогут Xiaomi усилить свои позиции на рынке чипов для мобильных устройств и получить больший контроль над ключевыми технологиями. Это должно укрепить конкурентоспособность компании в сфере смартфонов и электромобилей.