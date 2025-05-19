Курс валют на 19 мая: евро в банках подешевел на 10 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 6 копеек в продаже. Евро в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 1 копейку.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 46,10 грн, а продают за 46,82 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,43−41,50, евро — 46,55−46,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,51−41,55 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,53−46,57 грн/евро.

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