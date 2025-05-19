S&P Global снизила долгосрочные прогнозы цен на металлы на фоне торговых войн

Аналитики S&P Global пересмотрели долгосрочные прогнозы цен на промышленные металлы на 2025−2029 годы в сторону снижения на 0,3−1,7%, объясняя это ожидаемым спадом спроса в условиях обострения торговых конфликтов. Однако, несмотря на снижение оценок, рост котировок по большинству позиций сохраняется. Об этом пишет Investing.com.

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Прогноз по ценам

Наиболее перспективными остаются рынки меди, платины и палладия. Так, медь, по прогнозу, подорожает до $9,45 тыс. за тонну в 2025 году и почти до $10 тыс. к 2029-му. Платина может вырасти с $1,01 тыс. до $1,17 тыс. за унцию, палладий — с $998,5 до $1 тыс.

Цены на алюминий, никель, цинк и свинец, напротив, сдерживаются как макроэкономическими, так и отраслевыми факторами. Так, в 2025 году алюминий может подешеветь до $2,55 тыс. за тонну, никель — до $16,4 тыс., а цинк остается под давлением из-за избытка запасов и слабого спроса из Китая.

Рост меди поддерживает развитие электромобилей и ВИЭ. Никель выигрывает от роста производства аккумуляторов, но сталкивается с конкуренцией со стороны Индонезии. Алюминий может подорожать при введении Китаем экспортных квот.

Платина и палладий получают поддержку со стороны автопрома и роста инвестиционного спроса.