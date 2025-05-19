Мировые продажи новых авто (легковые и легкие коммерческие авто) в первом квартале 2025 года достигли 20,97 млн ед., что на 3,1% больше, чем в прошлом. Об этом пишет «Уукравтопром» со ссылкой на Focus2move.
Названы страны-лидеры по объемам продаж новых авто
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Продажа авто
Среди стран лидером по продаже новых автомобилей остается Китай, на рынок которого приходится 28,5% всех мировых продаж новых автомобилей.
За три месяца в Поднебесной было реализовано 5,98 млн авто, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Топ-10 стран
- Китай — 5,98 млн ед. (+4,5%);
- США — 3,9 млн ед. (-2,7%);
- Япония — 1,24 млн ед. (+13,8%);
- Индия — 1,18 млн ед. (+2,2%)
- Великобритания — 668,5 тыс. ед. (-1,5%);
- Германия — 662,5 тыс. ед. (-4,4%);
- Бразилия — 532,7 тыс. ед. (+8,2%);
- Италия — 496,2 тыс. ед. (-2%);
- Канада — 430,4 тыс. ед. (+6,3%);
- Франция — 407,3 тыс. ед. (-8,1%).
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Источник: Минфин
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