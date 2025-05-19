Названы страны-лидеры по объемам продаж новых авто

Мировые продажи новых авто (легковые и легкие коммерческие авто) в первом квартале 2025 года достигли 20,97 млн ед., что на 3,1% больше, чем в прошлом. Об этом пишет «Уукравтопром» со ссылкой на Focus2move.

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Продажа авто

Среди стран лидером по продаже новых автомобилей остается Китай, на рынок которого приходится 28,5% всех мировых продаж новых автомобилей.

За три месяца в Поднебесной было реализовано 5,98 млн авто, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Топ-10 стран