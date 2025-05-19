Индия в апреле импортировала золота на $3,1 млрд

Индия в апреле 2025 года импортировала золота на $3,097 млрд, сообщило Министерство торговли и промышленности страны. Это на 5% больше, чем в апреле 2024 года, но на 31% меньше, чем в марте 2025 года.

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Детали

В среднем в августе-декабре 2024 года импорт золота в Индию составлял $7,3 млрд, посчитала аналитик World Gold Council Кавита Чако. Цифры за март-апрель 2025 года все еще ниже этих уровней, но рост относительно января-февраля говорит о возобновлении спроса и сохранении интереса к золоту, несмотря на рост цен, считает аналитик.

Всего за 4 месяца 2025 года импорт золота в Индию составил $12,598 млрд, что примерно соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

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