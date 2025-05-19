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19 мая 2025, 9:00 Читати українською

Как достичь финансовой гармонии в отношениях: гайд от Академии Минфин

Финансовые вопросы часто становятся причиной недопонимания в отношениях. Разные привычки в расходах, расхождение во взглядах на общий бюджет и цели — все это может привести к ссорам и утрате доверия. Чтобы помочь парам, Академия Минфин разработала практический гайд «Финансовая гармония для пар».

Финансовые вопросы часто становятся причиной недопонимания в отношениях.

Чем полезен гайд

Это инструмент для откровенного диалога и формирования общего понимания финансов на любом этапе отношений — будь то начало совместной жизни или уже годы в браке.

Доступ к гайду бесплатный и не ограничен по времени. Вы можете сохранить его и проходить в удобном для себя темпе.

Гайд «Финансовая гармония для пар» состоит из трех разделов:

  • диалог — об отношении к деньгам, финансовых привычках, сформированных в семье;
  • учет — о повседневных расходах, их оптимизации, распределении бюджета;
  • цели — о совместных мечтах, накоплениях и инвестициях.

Первый раздел содержит 12 тем для обсуждения денег и финансового планирования в паре. Обсудив их, вы сможете договориться о правилах трат и сбережений, определить общие финансовые цели и разработать эффективную стратегию накоплений для их достижения.

Разделы об учете и целях предлагают практичные инструменты для создания семейного бюджета, постановки финансовых целей на разные периоды и, главное, — для их успешного выполнения.

В гайде есть шаблоны таблиц — они помогут вести учет расходов и создать финансовый план, чтобы вы могли сразу переходить от слов к действиям.

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Получите скидку от Академии Минфин

В качестве бонуса к гайду вы получите эксклюзивную скидку на самый популярный курс Академии Минфин — «Инвестиционный трамплин».

Всего за 14 дней узнаете, какие инвестиции доступны в Украине в 2025 году. А также разберетесь, как работают такие инструменты, как ОВГЗ, недвижимость и REIT-фонды, НСЖ и НПФ, фондовый и криптовалютный рынки.

Чтобы получить скидку, напишите в отдел заботы Академии промокод COUPLE.

Ознакомьтесь с гайдом прямо сейчас, сохраните его в закладки и начните вместе строить прочный финансовый фундамент ваших отношений.

Источник: Минфин
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