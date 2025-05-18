Ethereum подскочил до 2700 $ на фоне накопления крупными инвесторами — Codename:Pepe взлетел

Ethereum резко вырос на фоне сокращения предложения, а крупные держатели увеличили свои активы. Это изменение сигнализирует о сдвиге на рынке и вызывает интерес во всем криптовалютном сообществе. Новый игрок, Codename:Pepe, привлек внимание многих, обещая быструю прибыль. Бросая вызов традиционным ИИ-агентам, его влияние и подход, ориентированный на сообщество, могут изменить стратегии цифровой торговли.

Станет ли Codename:Pepe следующей мем-монетой из топ-10?

В криптовалютном пространстве, наводненном модными словами из области ИИ, большинство проектов не оправдывают ожиданий. Codename:Pepe пришел, чтобы разоблачить фальшивых ИИ-агентов и привнести настоящий интеллект в мир криптовалют. Он планирует использовать ИИ для отслеживания трендов, анализа данных и предоставления трейдерам полезной информации.

Codename:Pepe ориентируется в хаосе мем-монет, выявляянаиболее актуальные и перспективные проекты. Его талисман, созданный по образцу Пепе Жабы, любимого символа криптовалютной культуры, придает ему мгновенную вирусную популярность.

Сочетая взрывную популярность мемов с реальной мощью искусственного интеллекта, Codename:Pepe является серьезным претендентом на место в топ-10 мем-монет.

Вот ключевые особенности Codename:Pepe, которые в скором времени сделают его выдающейся мем-монетой:

Сканирование социальных сетей и данных в цепочке блоков для поиска самых популярных проектов

Поиск инсайдерской информации для нахождения самых выгодных предложений

Создание прогнозов и отчетов на основе ИИ, чтобы дать инвесторам преимущество

Доступ к эксклюзивным аналитическим данным и ранним торговым сигналам.

Помимо аналитических возможностей, Codename:Pepe будет оснащен полностью автоматизированным AI-трейдером, который будет выполнять сделки на основе передовых алгоритмов. Это создаст пассивный источник дохода, поскольку система будет разработана для поиска прибыльных возможностей.

Токены Codename:Pepe ($AGNT) — ключ к разблокированию этой сложной торговой экосистемы

$AGNT — это собственная мем-монета, на которой работает Codename:Pepe. Владение $AGNT откроет доступ к эксклюзивной децентрализованной автономной организации (DAO) — частному клубу, где инвесторы могут управлять своими портфелями, голосовать за стратегии и получать инсайдерскую аналитику.

Помимо управления и вознаграждений за стейкинг, держатели $AGNT получат доступ к

премиум-инструментам для торговли с помощью ИИ

эксклюзивным отчетам

платформе на базе ИИ для запуска новых токенов.

Токены $AGNT в настоящее время продаются за копейки. В рамках первичного предложения монет их цена значительно снижена. Сейчас, на двадцатом этапе, $AGNT стоит 0,023809 доллара.

Проект уже прошел половину 28-этапной предпродажи, а конечная цена установлена на уровне 1 доллар за токен. Чем раньше вы купите, тем больше скидка.

В плане безопасности Codename:Pepe не шутит. Этот проект был проверен Pessimistic, ведущей компанией в области безопасности блокчейнов. Так что, в то время как многие мем-монеты рушатся под тяжестью собственного ажиотажа, Codename:Pepe стоит на прочном фундаменте (мемов и математики, но в основном мемов).

Благодаря аналитике на базе искусственного интеллекта, автоматической торговле и здоровой дозе абсурда, Codename:Pepe занимает место в топ-10 мем-монет.

Держите Codename:Pepe ($AGNT) и опередите рынок с помощью ранних сигналов

Ethereum в 2025 году: взгляд на его потенциал и прошлое

Ethereum — это блокчейн, который обеспечивает работу децентрализованных приложений без центрального контроля. Он ввел смарт-контракты, которые представляют собой самоисполняющиеся соглашения, закодированные в блокчейне. Это нововведение привело к появлению обширной экосистемы приложений, от бирж до платформ для кредитования.

Отличительной особенностью Ethereum является возможность размещать токены ERC-20. Эти токены могут представлять права управления или полезность в приложениях. Хотя токены имеют разнообразное применение, транзакции в Ethereum оплачиваются в ETH, собственной монете сети.

С момента запуска в 2015 году Ethereum значительно вырос. В ноябре 2021 года ETH достиг рекордного уровня в почти 4900 долларов. К 2025 году аналитики видят потенциал для ETH превзойти предыдущие максимумы благодаря развитию и внедрению.

Прогнозы на будущее Ethereum оптимистичны. Некоторые прогнозы предполагают, что к 2025 году ETH может достичь более 8600 долларов, а к 2030 году — даже больше. Эти прогнозы подкрепляются такими факторами, как рост децентрализованных финансов и NFT, а также улучшения масштабируемости.

Благодаря прочному фундаменту и инновациям Ethereum остается ключевым игроком в криптовалютной сфере. Его уникальная технология и широкое внедрение делают его привлекательным в текущем рыночном цикле. По мере развития Ethereum он обещает дальнейший рост.

Заключение

Таким образом, хотя рост Ethereum до 2700 долларов свидетельствует о заметной активности рынка, его краткосрочный потенциал роста кажется ограниченным по сравнению с новыми возможностями. Другие устоявшиеся монеты демонстрируют аналогичные тенденции, что указывает на возможное замедление их ближайшего развития.

Напротив, криптовалюта Codename:Pepe привлекает значительное внимание благодаря ошеломляющему росту числа пользователей на 4295%. Используя настоящий искусственный интеллект для освоения рынка мем-монет, она предоставляет инвесторам мощный инструмент для максимизации прибыли. Владение этим токеном дает доступ к эксклюзивному сообществу, расширенной аналитике и функциям автоматической торговли, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет существенную прибыль на текущем рынке криптовалют.

Узнайте больше о криптовалюте Codename:Pepe здесь:

Codename:Pepe ($AGNT) Веб-сайт