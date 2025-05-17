За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 972 600 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 мая: 910 российских окупантов, 6 танков и 155 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 972600 (+910) человек,
- танков — 10831 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 22553 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 27942 (+34) ед,
- РСЗО — 1386 (+1) ед,
- средства ПВО — 1167 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36278 (+155),
- крылатые ракеты — 3197 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 48809 (+96) ед,
- специальная техника — 3892 (+0).
Источник: Минфин
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