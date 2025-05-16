Немецкий DAX приближается к историческому максимуму на фоне роста европейских рынков

Европейские акции растут пятую неделю подряд благодаря ослаблению торгового напряжения, а немецкий индекс DAX в начале торгов прибавил 0,8%, приблизившись к предыдущему рекордному уровню. Об этом пишет CNBC.

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Динамика DAX

С начала 2025 г. DAX вырос на 19%. Рост частично связан с акциями военно-промышленных компаний, в частности RENK Group, производителя комплектующих для танков, чьи акции сегодня подскочили на 8%.

Европейские индексы

Stoxx Europe 600 вырос на 0,5%, достигнув недельного прироста в 2,1% - это самая длинная положительная серия с февраля. Лучшие результаты показали сектора здравоохранения, продуктов питания и напитков, в то время как технологии и банки отстают.

Ситуация в США

Американские акции также демонстрируют недельный рост. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,3% после недельного роста индекса на 4,5% в четверг. Спрос на акции США увеличивается после уменьшения торгового напряжения между США и Китаем.