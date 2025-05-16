В первом квартале импорт товаров в Украину вырос почти на 15%

В январе-марте 2025 года экспорт товаров из Украины составил $9,95 млрд или 93,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт за этот же период составил $18,47 млрд или 114,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Таким образом, отрицательное сальдо составило $8,51 млрд — в первом квартале 2024 года оно также было отрицательное — $5,4 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,54, по сравнению с 0,66 за первый квартал прошлого года.

Внешнеторговые операции производились с партнерами из 211 стран мира.

Больше всего экспортировали

Активнее всего Украина наращивала экспорт:

фармацевтической продукции — на 33,2% против первого квартала 2024 года (до $96,1 млн),

массы из древесины и целлюлозы — на 22,1%, до $64,1 млн,

живых животных и продукции животного происхождения — на 21,1%, до $452,1 млн.

В то же время экспорт зерновых культур сократился на 15,7% по сравнению с январем-мартом прошлого года (до $2 245,1 млн), жиров и масел животного или растительного происхождения — на 3,7% (до $1 479,5 млн), черных металлов — на 3,2% (до $728,7 млн).

Больше всего импортировали

электрические машины — импорт вырос на 73,2%, до $2,61 млрд,

минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки — на 26,4%, до $2,56 млрд,

ядерные реакторы, котлы и машины — на 4%, до $1,46 млрд,

Закупки за рубежом средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, уменьшились на 0,7% (до $1 877,9 млн).