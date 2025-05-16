За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 100 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 971 690 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 мая: 1 100 российских оккупантов, 13 танков и 123 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 971690 (+1100) человек,
- танков — 10825 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 22546 (+32) ед,
- артиллерийских систем — 27908 (+36) ед,
- РСЗО — 1385 (+1) ед,
- средства ПВО — 1167 (+1) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36123 (+123),
- крылатые ракеты — 3197 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 48713 (+166) ед,
- специальная техника — 3892 (+0).
Источник: Минфин
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