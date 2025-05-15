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15 мая 2025, 17:51 Читати українською

Украинский сервис Meest Shopping заработал в Грузии и Молдове

Украинский сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы, США и Канады Meest Shopping стал доступен в Грузии и Молдове, говорится в пресс-релизе.

Украинский сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы, США и Канады Meest Shopping стал доступен в Грузии и Молдове, говорится в пресс-релизе.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПодробностиПользователи в Молдове могут получать онлайн-заказ товаров из 12 стран: Украины, США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Португалии, Чехии, Польши, Турции и Греции.
Фото: meest.shopping

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Пользователи в Молдове могут получать онлайн-заказ товаров из 12 стран: Украины, США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Португалии, Чехии, Польши, Турции и Греции.

В Грузии также доступна доставка из этих стран и вдобавок из Канады. Доставлять можно из eBay, Amazon, ASOS и других популярных магазинов, не имеющих прямой доставки в эти страны. Доставка в Грузию и Молдову доступна с украинских онлайн-площадок.

Тарифы

Тарифы зависят от страны отправки и выбранного способа транспортировки. Так, стандартная доставка посылки весом 1 кг из Турции в Грузию обойдется в €7,75, а экспресс-доставка самолетом из США — $12. В Молдову доставка аналогичной посылки из США по морю обойдется в $23,3, а самолетом — в $27.

Для доставки онлайн-покупок в Грузию и Молдову доступны две услуги — «Самостоятельная покупка» и «Выкуп товаров».

Первая предполагает, что клиенту нужно зарегистрироваться в Meest Shopping, получить индивидуальный ID-номер и указать его вместе с виртуальным адресом склада при оформлении заказа, а затем зарегистрировать посылку в Meest Shopping и отправить ее в свой дом.

Услуга «Выкуп товаров» позволяет просто отправить ссылку на товар специалистам Meest Shopping, самостоятельно совершившим покупку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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