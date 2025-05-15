Продажи электромобилей Xiaomi упали после смертельной аварии и ложной рекламы

В Китае продажи электромобилей Xiaomi SU7 упали с марта. Это произошло из-за аварии на трассе, в которой погиб человек, а также из-за обвинений в ложной рекламе. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет Deutsche Bank.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Заказы на седан Xiaomi SU7 в апреле 2025 года упали примерно до 36 000 единиц, что на 55% меньше, чем в предыдущем месяце. Эта тенденция продолжилась и в мае.

Также уменьшились объемы поставок — с 7 200 авто в третью неделю апреля до 5 200 во вторую неделю мая.

Кроме того, более 300 человек хотят отменить свои заказы на SU7 Ultra из-за ложной рекламы по капоту автомобиля.

Xiaomi предлагала карбоновый капот с двойными воздуховодами за 42 000 юаней ($5 800), который, по словам CEO Лея Цзюня, должен функционально вентилировать колеса. Однако владельцы обнаружили, что воздуховоды — это лишь декоративные отверстия с пластиковыми вставками, а конструкция идентична стандартному капоту.

Это стало очередным ударом по репутации Xiaomi после смертельной аварии с участием одного из ее седанов SU7, в которой погибли три человека в конце марта.

Падение акций

В понедельник, 12 мая, акции Xiaomi снизились на 5,7% в Гонконге после жалоб на обманчивую рекламу электромобиля SU7 Ultra.

Акции Xiaomi в Гонконге в четверг, 15 мая, упали на 1,4%, сократив прирост в текущем году примерно до 44,6%.

Падение продаж

По данным Citi Research, с начала года, когда продажи обычно низкие, заказы на Xiaomi SU7 выросли с 53 000 в феврале до 83 400 в марте. Но в апреле, спустя месяц после аварии, наблюдалось резкое падение до 35 600. Между тем розничные продажи упали с 29 200 в марте до 27 200 в апреле.

Кроме того, Xiaomi отложила дебют своего первого кроссовера YU7. Помимо влияния на потребительский спрос, авария привлекла больше внимания к безопасности электромобилей.

Китайские власти усилили продвижение и внедрение передовых систем помощи водителю, поскольку в электромобили Xiaomi на момент аварии была включена функция автопилота.

Также устанавливаются новые стандарты стабильности работы аккумулятора и утопленных дверных ручек, которые популярны в электромобилях, но могут выйти из строя в случае чрезвычайных ситуаций, если электромобиль потеряет питание.