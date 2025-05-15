OpenAI планирует построить дата-центры в ОАЭ — Bloomberg

OpenAI рассматривает возможность постройки новых центров обработки данных в Объединенных Арабских Эмиратах, что может значительно расширить присутствие компании на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

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Соглашение, которое еще не является окончательным и может измениться, может быть объявлено уже на этой неделе, во время визита президента Дональда Трампа на Ближний Восток.

В четверг, 15 мая, Трамп посетил ОАЭ. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также находится в регионе в рамках турне лидеров технологической отрасли.

Разработчик ChatGPT недавно заявил, что стремится сотрудничать с национальными правительствами для развития большей инфраструктуры искусственного интеллекта за пределами США и продвижения лидерства Америки в этой области.

Потенциальное соглашение является частью бурной инвестиционной активности во время визита Трампа в регион, включая планы предоставить Саудовской Аравии больше доступа к передовым полупроводникам.

OpenAI имеет давние отношения с ОАЭ, начиная с партнерства 2023 года с компанией G42 из Абу-Даби, занимающейся искусственным интеллектом. В 2024 году G42 получила инвестиции в размере $1,5 млрд от Microsoft — одного из главных инвесторов OpenAI.

MGX, инвестиционная компания, руководимая членом королевской семьи Эмиратов, приняла участие в раунде финансирования OpenAI на сумму $6,6 млрд, который завершился в октябре.

MGX также планирует внести вклад в совместное предприятие OpenAI из SoftBank Group и Oracle на сумму $100 млрд для создания инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

По словам источников, неясно, какой объем мощностей дата-центров OpenAI планирует построить в ОАЭ. Проект в значительной степени зависит от того, сможет ли OpenAI импортировать передовые чипы Nvidia, которые используются для разработки и обучения искусственного интеллекта.

Переговоры между США и ОАЭ по доступу к этим чипам, ограниченным с 2023 года, близки к завершению в пользу ОАЭ.

В настоящее время рассматриваемое соглашение с США может предусматривать импорт ОАЭ более миллиона передовых чипов Nvidia, большинство из которых будет выделено для американских компаний, строящих дата-центры в стране Персидского залива.