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15 мая 2025, 15:13 Читати українською

OpenAI планирует построить дата-центры в ОАЭ — Bloomberg

OpenAI рассматривает возможность постройки новых центров обработки данных в Объединенных Арабских Эмиратах, что может значительно расширить присутствие компании на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

OpenAI рассматривает возможность постройки новых центров обработки данных в Объединенных Арабских Эмиратах, что может значительно расширить присутствие компании на Ближнем Востоке.

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Соглашение, которое еще не является окончательным и может измениться, может быть объявлено уже на этой неделе, во время визита президента Дональда Трампа на Ближний Восток.

В четверг, 15 мая, Трамп посетил ОАЭ. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также находится в регионе в рамках турне лидеров технологической отрасли.

Разработчик ChatGPT недавно заявил, что стремится сотрудничать с национальными правительствами для развития большей инфраструктуры искусственного интеллекта за пределами США и продвижения лидерства Америки в этой области.

Потенциальное соглашение является частью бурной инвестиционной активности во время визита Трампа в регион, включая планы предоставить Саудовской Аравии больше доступа к передовым полупроводникам.

OpenAI имеет давние отношения с ОАЭ, начиная с партнерства 2023 года с компанией G42 из Абу-Даби, занимающейся искусственным интеллектом. В 2024 году G42 получила инвестиции в размере $1,5 млрд от Microsoft — одного из главных инвесторов OpenAI.

MGX, инвестиционная компания, руководимая членом королевской семьи Эмиратов, приняла участие в раунде финансирования OpenAI на сумму $6,6 млрд, который завершился в октябре.

MGX также планирует внести вклад в совместное предприятие OpenAI из SoftBank Group и Oracle на сумму $100 млрд для создания инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

По словам источников, неясно, какой объем мощностей дата-центров OpenAI планирует построить в ОАЭ. Проект в значительной степени зависит от того, сможет ли OpenAI импортировать передовые чипы Nvidia, которые используются для разработки и обучения искусственного интеллекта.

Переговоры между США и ОАЭ по доступу к этим чипам, ограниченным с 2023 года, близки к завершению в пользу ОАЭ.

В настоящее время рассматриваемое соглашение с США может предусматривать импорт ОАЭ более миллиона передовых чипов Nvidia, большинство из которых будет выделено для американских компаний, строящих дата-центры в стране Персидского залива.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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