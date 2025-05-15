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15 мая 2025, 12:11 Читати українською

За последний месяц семья Трампа заработала около $2 миллиардов — The New York Times

Семья президента США Дональда Трампа за последний месяц заработала минимум $2 млрд от проектов, включающих недвижимость, криптовалюту и частный клуб, который планируется открыть в Вашингтоне с членским взносом в размере $500 000. Об этом сообщает The New York Times.

Семья президента США Дональда Трампа за последний месяц заработала минимум $2 млрд от проектов, включающих недвижимость, криптовалюту и частный клуб, который планируется открыть в Вашингтоне с членским взносом в размере $500 000.
Фото: wikipedia.org

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Криптовалюта

$TRUMP — это криптовалюта семьи Трампов, которой владеет сам Дональд Трамп, а руководит его сын — Дональд Трамп-младший. У нее нет внутренней ценности, кроме той, которую за нее готовы заплатить — семья называет ее коллекционным предметом, вроде бейсбольной карты. Однако каждый раз, когда кто-то покупает монету (сейчас она стоит около $13), семья получает долю.

Недавно Трамп объявил награду: 220 покупателей, потративших больше всего, приглашены на ужин с ним в его гольф-клубе в Виргинии. А 25 самых щедрых покупателей также получат экскурсию в Белый дом.

Победители конкурса вместе потратили минимум $174 миллиона на приобретение монет $TRUMP.

Также отмечается, что через инвестиционную фирму Объединенные Арабские Эмираты вложили $2 млрд. в новую криптовалютную компанию семьи Трампов, World Liberty Financial. Компания, среди руководителей которой есть Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, будет получать десятки миллионов долларов в год от этих инвестиций.

Недвижимость

Катар приобщился к финансированию проекта строительства пляжного гольф-клуба и роскошной виллы под брендом Трампа стоимостью $5, млрд. Однако какой именно вклад сделал Катар неизвестно. Семья Трампа заработает миллионы на лицензионном и управленческом собрании.

Саудовская фирма по недвижимости, имеющая тесные связи с правительством страны, инвестировала $1 млрд в проект гостиницы Trump International Hotel and Tower в Дубае. Эта же компания планирует построить другие новые отели Trump, поля для гольфа и роскошные башни в Саудовской Аравии и Омане. Это также брендинговые соглашения, которые принесут Трампам миллионы долларов за их имя.

Во время Балканских войн здание Министерства обороны Югославии в Белграде подверглось авиаударам НАТО. Сегодня этот участок передан в аренду частному инвестору — Джареду Кушнеру, зятю Дональда Трампа. Он планирует построить на месте гостиницу под брендом Trump. Проект стоимостью $1 млрд частично финансируется через инвестиционную компанию Кушнера, которую поддерживают фонды с Ближнего Востока.

Другие проекты

Самолет. Катар планирует подарить президенту самолет Boeing 747 стоимостью $400 млн, чтобы он мог использовать его как временный «Борт номер один». По словам Трампа, самолет уйдет на баланс его президентской библиотеке после президентства.

Частный клуб. Дональд Трамп-младший и другие инвесторы заявляют, что этим летом откроют в Джорджтауне частный клуб Executive Branch (Исполнительная ветвь власти). Среди его членов будут лоббисты, деятели технологической отрасли и несколько чиновников Белого дома, таких как Дэвид Сакс, крипто-царь Трампа. Стоимость поступления — $500 000.

Гольф. Турнир лиги LIV Golf в Trump National Doral во Флориде. Семья Трампа получила нераскрытый гонорар за проведение соревнования. Мероприятие также привлекло тысячи поклонников к гостиничному курорту, где распродали все номера.

Гостиницы. Во время первой каденции Трампа чиновники останавливались в его гостиницах, а республиканцы проводили там мероприятия. Общая сумма таких платежей достигала десятков миллионов долларов. Сейчас эти платежи возобновились. Например, такие организации как Национальный комитет Республиканской партии вновь проводят мероприятия на курорте Дорал и клубе Мар-а-Лаго.

В The New York Times отметили, что оценка поступлений приблизительна. Однако она дает точное представление о бизнес-интересах президента и его семьи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
veritas69
veritas69
15 мая 2025, 13:19
#
Нормально развернулся на восточном гостеприимстве
+
0
vPrirech
vPrirech
15 мая 2025, 14:58
#
Як по мені кріпта у данному випадку — звичайна легалізяція хабарів.
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0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
15 мая 2025, 15:03
#
Слабак!

Сім'я (дивне слово) ****-татарова стільки за місяць мутить тільки на непоставлених мінах і снарядах!
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