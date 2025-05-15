За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 220 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 970590 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 мая: 1220 российских оккупантов, 8 танков и 140 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 970590 (+1220) человек,
- танков — 10812 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 22514 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 27872 (+45) ед,
- РСЗО — 1384 (+2) ед,
- средства ПВО — 1166 (+1) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36000 (+140),
- крылатые ракеты — 3197 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 48547 (+165) ед,
- специальная техника — 3892 (+8)
Источник: Минфин
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