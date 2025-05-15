Фонд гарантирования вкладов в апреле выплатил вкладчикам 2,4 млн грн возмещения

В течение апреля 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 2,4 млн грн гарантированного возмещения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Выплаты вкладчикам

Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,9 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков.

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 1 мая 2025 г. средства Фонда составляли 49,4 млрд грн.