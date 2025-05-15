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15 мая 2025, 8:34 Читати українською

Швейцария профинансирует вклад Украины за подписку на дополнительные акции ЕБРР в размере 6,4 млн евро

Украина и Швейцария заключили Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий уплату Швейцарией взноса в размере 6,4 млн евро за осуществление Украиной подписки на дополнительные акции в рамках увеличения уставного капитала Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает Министерство финансов.

Украина и Швейцария заключили Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий уплату Швейцарией взноса в размере 6,4 млн.
Фото: mof.gov.ua

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Подробности

Подписка на дополнительные акции оставит неизменной существующую часть акций Украины в уставном капитале ЕБРР. Это позволяет сохранить свое влияние при принятии решений Банком по осуществлению финансирования потребностей Украины в условиях войны с Россией.

Так, в конце 2023 года Совет Управляющих ЕБРР принял решение об увеличении уставного капитала Банка на 4 млрд евро. Украине выделено 3227 дополнительных акций ЕБРР на сумму 32,27 млн евро.

Согласно подписанному Меморандуму, Швейцарская сторона уплатит первый взнос в размере 6,4 млн евро за Украину напрямую в ЕБРР. Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе. Поэтому не будут нести долговую нагрузку на государственный бюджет.

Также министр финансов Украины поблагодарил Швейцарскую сторону за планы выделить 1,5 млрд. швейцарских франков (около 1,7 млрд долларов США) на гуманитарную помощь и поддержку экономического развития и долгосрочного восстановления Украины в рамках Стратегии международного сотрудничества Швейцарии на 2025−2028.

Напомним

Согласно данным Кильского института исследования мировой экономики, с февраля 2022 года Швейцария предоставила Украине помощь объемом 935 млн евро, из них гуманитарной — 720 млн евро, финансовой — 215 млн евро. В частности, 30 млн долларов США прямой бюджетной поддержки в форме грантов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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