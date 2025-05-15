Официальный курс: НБУ понизил гривну на три копейки

Национальный банк Украины установил на 15 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5376 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 15 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,58 грн (на 14 мая курс был установлен на уровне 46,09 грн). Европейская валюта подорожала на 49 копеек.

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