Прибыль Euroclear от замороженных активов россии снизилась до 1,47 млрд евро

Бельгийская финансовая компания Euroclear заработала 1,47 млрд евро процентной прибыли от замороженных активов россии в первом квартале 2025 года, но этот показатель упал на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет пресс-служба Euroclear.

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Изменения в доходах

Падение процентной прибыли от замороженных активов россии стало первым за период с начала войны в Украине.

Согласно регламенту ЕС о непредвиденных взносах, введенном в мае 2024 года, Euroclear сформировала резерв в 944 млн евро за первый квартал 2025 года.

Расходы из-за санкций

Санкции россии и соответствующие контрмеры повлекли прямые расходы компании на 22 млн евро и потерю дохода от бизнеса на 9 млн евро.

Процентные доходы от налогооблагаемых активов россии принесли Бельгии 360 млн евро налогов.

Баланс активов

К концу марта 2025 года баланс Euroclear Bank составил 230 млрд евро, из них 195 млрд евро — это замороженные активы рф под санкциями.

Денежные остатки Euroclear реинвестируют в низкорисковые финансовые инструменты, что принесло 1,5 млрд евро дохода от реинвестирования процентов замороженных средств россии в первом квартале 2025 года.

Переводы в фонд

Согласно регламенту Еврокомиссии от мая 2024 года, доходы от реинвестирования активов россии перечисляются в Европейский фонд для Украины. Euroclear сохраняет 10% дохода для покрытия рисков и требований к капиталу. За 2024 год компания уже передала фонду около 3,5 млрд. евро.