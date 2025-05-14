К закрытию межбанка курс доллара упал на 8 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 8 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 14 мая: доллар на межбанке упал, а евро растет
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Открытие 14 мая
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Закрытие 14 мая
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Изменения
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41,55/41,58
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41,47/41,50
|
8 /8
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46,49/46,50
|
46,52/46,55
|
8/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,75 грн. Евро покупают за 46,08 грн., а продают за 46,80 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,48, евро — 46,55−46,75 грн.
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Источник: Минфин
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