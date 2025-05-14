Торговая война с США привела к падению кредитования в Китае на 61%

В Китае объем нового кредитования в апреле 2025 года снизился на 61% по сравнению с прошлым годом из-за обострения торговой войны из США, что ослабило деловое доверие. Об этом пишет Bloomberg.

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Объемы кредитов

По данным Народного банка Китая, финансовые учреждения предоставили лишь 285 млрд юаней ($40 млрд) новых кредитов, что является самым низким показателем с июля.

Общее финансирование

Совокупное финансирование составило 1,2 трлн юаней, что ниже прогнозируемых 1,4 трлн юаней. Корпоративные займы на среднесрочную и долгосрочную перспективу снизились на 40%, до 250 миллиардов юаней.

Ипотечный рынок

Объем погашенных ипотечных кредитов превысил новые ссуды, что указывает на длительный спад в сфере недвижимости.

Мероприятия центробанка

Народный банк Китая снизил ставки и нормативы резервирования, чтобы добавить в экономику 2,1 трлн юаней. Однако аналитики выражают сомнения в эффективности этих мер.