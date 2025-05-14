Франция выделяет 10 миллионов евро на ремонт укрытия на ЧАЭС, которое повредил российский дрон

Во время Заседания Ассамблеи доноров Счета международного сотрудничества для Чернобыля (The International Chornobyl Cooperation Account — ICCA) представители правительства Франции объявили о вкладе на счет Чернобыльского фонда ЕБРР в размере 10 млн евро . Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Отмечается, что эти средства позволят в дальнейшем финансировать работы по ремонту защитного укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, который получил повреждения из-за российской атаки дронов.

Соглашение о вкладе подписали Специальный уполномоченный президента Франции по экономической помощи и восстановлению Украины Пьер Эльброн и вице-президент ЕБРР по политике и партнерствам Марк Боуман во время 34-й ежегодной встречи и бизнес-форума ЕБРР в Лондоне.

В настоящее время ЕБРР работает с ЧАЭС, украинскими экспертами и французской компанией Bouygues, вовлеченной в первоначальное строительство нового защитного укрытия, чтобы оценить полную степень повреждений укрытия и разработать варианты для долгосрочного восстановления. Для поддержки этих мер планируется выделить 5 млн евро из имеющихся ресурсов Фонда.

Учитывая масштабы повреждений нового укрытия над четвертым энергоблоком, в частности к облицовке, ожидается, что стоимость восстановления будет существенной и значительно превысит доступные ресурсы. Общие затраты на полное восстановление нового безопасного конфайнмента могут превысить 100 млн. евро.

Напомним

Ночью 14 февраля 2025 года российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

На сегодняшний день на счету Фонда находится более 19 млн евро. Всего за время работы счета международного сотрудничества для Чернобыля было привлечено более 26 млн. евро.

По информации Европейского банка реконструкции и развития, международное сообщество предоставило около 2 млрд евро на программы, администрируемые ЕБРР в Чернобыле, начиная с 1995 года.