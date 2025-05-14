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14 мая 2025, 17:11 Читати українською

Американские пошлины нанесут Sony ущерб на $700 млн

Компания Sony ожидает, что к марту 2026 года американские пошлины повлекут за собой финансовые потери на $100 млрд, что эквивалентно примерно $700 млн. При этом операционная прибыль останется на уровне $1,28 трлн ($8,2 млрд), что не оправдает ожиданий аналитиков. Об этом пишет Bloomberg.

Компания Sony ожидает, что к марту 2026 года американские пошлины повлекут за собой финансовые потери на $100 млрд, что эквивалентно примерно $700 млн.

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Финансовые планы

Sony планирует выкупить акции на сумму до $250 млрд ($1,6 млрд) и частично отделить финансовое подразделение, которое выйдет на биржу 29 сентября 2025 года и станет непрофильным активом.

Результаты компании

За первый квартал 2025 года операционная прибыль Sony составила ¥203,7 млрд ($1,31 млрд). Продажи PS5 за год достигли 18,5 млн единиц, что меньше 20,8 млн в предыдущем году.

Влияние на рынок

Несмотря на нелестный прогноз, акции Sony выросли на 4,5%, ведь инвесторов заинтересовал выкуп акций — популярная практика среди японских компаний.
Вызовы для нового CEO

Новый генеральный директор Хироки Тотоки должен решать проблемы, связанные с пошлинами США, влияющими на главный рынок PlayStation — консоль в основном производится в Китае.

Изменения цен

В прошлом месяце Sony уже подняла цены на PS5 в Европе, Австралии и Новой Зеландии. Если пошлины США не изменятся, возможно удорожание консоли и на американском рынке.

Источник: Минфин
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