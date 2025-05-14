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14 мая 2025, 16:01 Читати українською

Запасы газа в хранилищах Украины упали до самого низкого уровня за 11 лет

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 11 мая составили 6,02 млрд куб м. ПХГ заполнены на 19,4%. Об этом свидетельствуют данные ExPro Daily Gas.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 11 мая составили 6,02 млрд куб м.
Фото: freepik.com

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По сравнению с прошлым годом в хранилищах хранится на 31,7% или 2,79 млрд куб м меньше газа. Нынешние запасы в хранилищах являются самыми низкими на 11 мая как минимум за последние 11 лет.

Запасы активного газа в подземных хранилищах составляют около 1,28 млрд кубометров. Этот объем может быть выбран заказчиками услуг хранения.

Закачка газа в ПХГ

Отмечается, что Украина продолжает закачку газа в подземные хранилища. Объемы закачки в мае этого года выше, чем в мае прошлого года. В целом с начала месяца в хранилища закачано более 350 млн кубомеров природного газа, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала нынешнего сезона закачки (17 апреля) в украинские ПХГ закачано 610 млн кубометров природного газа, в том числе в апреле — 258 млн кубометров.

Напомним, нынешний сезон закачки начался позже, чем в 2024 году (31 марта), что связано с более холодной погодой в первой половине апреля.

Прогноз

По оценкам ExPro, по состоянию на конец мая 2025 г. запасы газа в украинских ПХГ могут достичь почти 6,6 млрд кубометров при стабильном импорте природного газа, который составляет около 14 млн кубометров в сутки в последние дни.

Кроме того, Украина продолжает постепенно возобновлять добычу природного газа, которая была повреждена после массированных российских обстрелов в феврале-марте.

Подготовка к отопительному сезону

Украина продолжает активную подготовку к следующему отопительному сезону. Напомним, в начале ноября 2024 года запасы газа в украинских хранилищах составили 12,92 млрд куб м. Для достижения аналогичных объемов в этом году Украине необходимо в июне-октябре закачать в хранилища 6,3 млрд куб м природного газа.

Часть этих объемов удастся покрыть за счет внутренней добычи, однако около 3−3,5 млрд куб. м необходимо импортировать в июне-октябре 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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