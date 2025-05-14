Нанес ущерб государству более чем на 17 миллионов: в Испании задержали экс-чиновника СНБО Гладковского

В Испании правоохранители задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО, который также занимал должность главы Межведомственной комиссии по оборонно-промышленному комплексу и разыскивался с июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

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В НАБУ имени эксчиновника не называют, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет об Олеге Гладковском. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Украину.

Отмечается, что задержанный совместно с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам, что привело к более чем 17 млн грн ущерба государству.

Следствие установило, что экс-замминистра обороны, и.о. директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по незаконно увеличенным.

Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие «Автосборочный завод № 2» АО «АК «Богдан моторс», входящее в группу связанных компаний Корпорации «Богдан» — доли в уставном капитале как прямо и косвенно принадлежали чиновнику СНБО и его близким.

Компания-производитель незаконно перевела на украинский бюджет расходы по увеличению уровня локализации.