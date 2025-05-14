Поступления от НДФЛ за четыре месяца выросли на 22,1%, — ГНС

За январь-апрель 2025 в бюджет уплатили 186,4 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет пресс-служба ГНС.

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Сравнение с прошлым годом

В 2024 году за первые четыре месяца уплатили 152,7 млрд грн НДФЛ, поэтому в текущем году поступления выросли на 33,7 млрд грн.

Лидеры по оплате

Наибольший вклад внес Киев — 44,2 млрд грн. Также в лидерах Днепропетровская область — 18,5 млрд грн, Львовская — 12,7 млрд грн и Киевская — 10,8 млрд грн.

Значение налога

НДФЛ составляет основную часть доходов местных бюджетов. Ставка налога — 18% от доходов граждан, в том числе зарплат, премий, других выплат и доходов по гражданско-правовым договорам.

Налоговая скидка

Граждане могут оформить налоговую скидку за расходы 2024, если они подлежат компенсации Документы на скидку принимают до 31 декабря 2025 года.