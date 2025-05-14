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14 мая 2025, 14:41 Читати українською

НКЦБФР раскритиковала законопроект Гетманцева о криптовалютах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) раскритиковала законопроект № 10225-д, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс для регулирования виртуальных активов в Украине, подав к нему 80 замечаний. Об этом пишут на сайте Комиссии.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) раскритиковала законопроект № 10225-д, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс для регулирования виртуальных активов в Украине, подав к нему 80 замечаний.

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Проблемы законопроекта

«Законопроект создает препятствия для построения в Украине прогрессивной и эффективной модели регулирования рынка виртуальных активов, не соответствует евроинтеграционному пути Украины и обязательствам по имплементации актов ЕС, а потому не может быть поддержан комиссией», — отмечается в рекомендациях НКЦБФР.

Предложение по регулятору

Комиссия настаивает на том, чтобы ее признали главным регулятором рынка виртуальных активов, в частности для сегментов, близких к рынкам капитала: эмиссии, допуска к торгам, надзору за эмитентами токенов и поставщиками услуг. Также НКЦБФР предлагает соответствие стандартам MiCA и запрещение автоматического допуска на рынок эмитентов и провайдеров криптуслуг без национальной авторизации.

Позиция Гетманцева

Автор проекта, глава налогового комитета В Р Даниил Гетманцев, считает, что НКЦБФР не может быть регулятором, поскольку, по его мнению, она не справляется со своими функциями и стала «хранителем кладбища» при неработающем фондовом рынке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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EvilReptiloid
EvilReptiloid
14 мая 2025, 16:30
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Кожен бюрократ хоче собі шматок жирненького регулювального пирога. Бо де регуляція там і корупція. А корупція це найкращий друг українського чиновника, як для дівчат діаманти, а для Тіматі - Путін.
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Я_ __
Я_ __
14 мая 2025, 16:36
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Цю НКЦПФР взагалі давно потрібно закрити і розпустити, що вони регулюють в Україні і за що конкретно вони зп отримують? От є в Україні українська біржа, котра по факту мертва, то в неї забирали ліцензію, то повертали, все одно там торги не ведуться, так що ця комісія «регулює», якщо всі давно мають рахунки в ІБКР та ФФ? Якщо буде ця недокомісія головна в питаннях крипти — то ринок крипти в Україні буде такий самий як фондовий ринок в Україні — тобто ніякий, а точніше мертвий.
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