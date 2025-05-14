НКЦБФР раскритиковала законопроект Гетманцева о криптовалютах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) раскритиковала законопроект № 10225-д, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс для регулирования виртуальных активов в Украине, подав к нему 80 замечаний. Об этом пишут на сайте Комиссии.

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Проблемы законопроекта

«Законопроект создает препятствия для построения в Украине прогрессивной и эффективной модели регулирования рынка виртуальных активов, не соответствует евроинтеграционному пути Украины и обязательствам по имплементации актов ЕС, а потому не может быть поддержан комиссией», — отмечается в рекомендациях НКЦБФР.

Предложение по регулятору

Комиссия настаивает на том, чтобы ее признали главным регулятором рынка виртуальных активов, в частности для сегментов, близких к рынкам капитала: эмиссии, допуска к торгам, надзору за эмитентами токенов и поставщиками услуг. Также НКЦБФР предлагает соответствие стандартам MiCA и запрещение автоматического допуска на рынок эмитентов и провайдеров криптуслуг без национальной авторизации.

Позиция Гетманцева