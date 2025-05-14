80% украинцев полностью или преимущественно доверяют цифровым платежам — исследование Visa

Потребители в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) стали более осведомлены о мошенничестве и принимают меры безопасности при осуществлении цифровых платежей.

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Девятое ежегодное исследование Stay Secure, охватившее 5 800 респондентов в 17 странах региона СЕМЕА, включая Украину, показывает, что 97% опрошенных активно принимают меры по защите онлайн-транзакций, свидетельствуя о повышении цифровой грамотности на фоне увеличения популярности безналичных расчетов.

Хотя 65% украинских респондентов признают, что остаются уязвимыми к мошенническим сообщениям, рост использования мер безопасности и переход к более надежной аутентификации свидетельствуют о положительной динамике в поведении потребителей по сравнению с результатами исследования 2023 года.

Сегодня потребители все чаще обращают внимание на потенциальные угрозы и проверяют достоверность онлайн-сообщений, демонстрируя повышение осведомленности о цифровом мошенничестве.

Популярность цифровых платежей

Выводы исследования также указывают на рост популярности цифровых платежей в регионе. Три четверти всех опрошенных и 80% украинцев заявили, что в основном или полностью доверяют цифровым платежам.

При этом 39% украинских потребителей планируют еще чаще использовать цифровые платежи в течение следующего года.

Ключевые выводы исследования в Украине

Цифровые платежи стали нормой для украинских потребителей. 95% украинских потребителей используют цифровые методы оплаты.

переводы через мобильные банковские приложения (76%),

онлайн-оплата картами (67%),

мобильные платежи через цифровые кошельки или QR-коды (63%).

84% держателей карт ценят возможность осуществлять цифровые платежи в любом месте и в любое время, а 81% считают их более быстрыми и удобными.

Вследствие этого роль наличных денег продолжает уменьшаться: 68% респондентов больше не носят с собой бумажные деньги и не пользуются банкоматами.

Доверие к цифровым расчетам остается крепким. Несмотря на рост кибермошенничества в современном цифровом мире, доверие к электронным транзакциям сохраняется на высоком уровне.

Более половины украинцев (55%) заявляют, что новости о кибермошенничестве не влияют на то, как они используют цифровые платежи.

Обеспокоенность из-за уязвимости к мошенничеству сохраняется. Исследование демонстрирует глубокую обеспокоенность украинцев по поводу цифровой безопасности друзей и семьи.

Самыми уязвимыми к мошенничеству считают людей старшего возраста: 75% отмечают, что пожилые люди больше всего рискуют стать жертвами мошенников.

Мошенники играют на эмоциях, чтобы вызвать реакцию. 65% украинцев признают, что могут отреагировать на потенциально мошеннические сообщения.

Больше всего «тревожных звоночков» вызывают запросы о сбросе пароля или подтверждении аккаунта в связи с якобы «утечкой данных» — 53% украинцев называют их чрезвычайно подозрительными.

Потребители активно защищаются. Чтобы избежать потенциальных угроз, украинцы принимают меры безопасности избегают отвечать на письма или звонки с просьбой перевести средства от имени третьих лиц, а половина опрошенных регулярно проверяет банковские выписки.