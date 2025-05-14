Совет ФРС обеспокоен риском стейблкойнов для банков

Консультативный совет депозитарных учреждений (CDIAC) при Федеральной резервной системе предупредил, что стейблкойны, выпущенные небанковскими учреждениями, могут привести к оттоку депозитов из банков и сокращению кредитов . Об этом пишет Crypto Slate.

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Угроза для депозитов

Члены CDIAC на заседании 10 апреля отметили, что стейблкойны могут оттягивать депозиты из банков, подобно оттоку средств в денежные рыночные фонды в конце 20 века. Это может повлиять на банки в вопросе кредитования бизнеса и домохозяйств.

Сравнение с CBDC

Совет связал риски стейблкойнов с цифровыми валютами центральных банков (CBDC). На предыдущих встречах CDIAC уже предупреждала, что CBDC могут снизить банковские депозиты. Теперь они отметили, что частные стейблкойны также создают конкуренцию для банков, не подпадая под аналогичный регуляторный надзор или требования к ликвидности.

Влияние на кредитование

Из-за ассиметричного риска банки могут сократить кредитование, особенно для малого бизнеса и заемщиков из общин, зависящих от местных банков.

CDIAC призвала регуляторов включить стейблкойны в рамки надзора за финансовой стабильностью, защитой потребителей и системными рисками. Они подчеркнули, что неконтролируемый выпуск стейблкойнов небанковскими учреждениями ослабляет финансирование регулируемых банков и может дестабилизировать кредитование.