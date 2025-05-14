Вчера, 13 мая, польские протестующие, блокировавшие движение грузовиков на пункте пропуска «Дорогуск», прекратили акцию протеста и разблокировали границу. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
Польские перевозчики разблокировали движение через самый большой пункт пропуска на границе с Украиной
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Таким образом, в 23 часа было восстановлено полноценное движение грузовиков через пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск».
Соответствующее решение о запрете перекрывать пункт пропуска и дорогу в него принял местный апелляционный суд в Люблинском воеводстве Польши по обращению руководства местной администрации.
В Минразвития отметили, что последние четыре года импорт Польши в Украину только растет, поэтому блокада границы наносит ущерб польским компаниям.
Напомним
12 мая в 16:00 польские перевозчики начали акции протеста на подъезде к пункту пропуска «Дорогуск — Ягодин».
Они ограничили движение фур из-за крупнейшего грузового таможенного поста на границе Украины и Польши — пропускали только по одному грузовику в час в каждом направлении.
Причиной протеста стало растущее недовольство польских перевозчиков условиями труда и доходами. Они обвинили украинских коллег в демпинге цен на перевозку и вытеснении с рынка.
Комментарии - 1
«Логіка» поляків бі лайк:-Я працюю один день на тиждень на огороді і виростив три огірка, а сусід працює на огороді шість днів на тиждень і виростив кілограм огірків, тому я не буду працювати більше і оптимізовувати свою роботу, я піду спалю/вкраду/зіпсую йому огород.
А в реальності все просто, поляки не настільки завантажені роботою, щоб виготовляти стільки ж, плюс наші фермери не ходять на такі туповаті «акції», а замість таких «акцій» в цей час працюють, поділіться з польськими шляхтичами, може і їм це допоможе більше заробляти.