Дубай позволит оплату госуслуг криптой, Таиланд запустит инвестиционный токен: что нового

Таиланд запустит инвестиционный токен для пополнения госбюджета

Таиландское правительство объявило о выпуске цифрового инвестиционного токена G-Token для привлечения 5 млрд батов ($150 млн). Об этом заявил министр финансов страны Пхайчай Чунхаваджир, сообщает Bloomberg.

Инициативу уже одобрил кабинет министров, она полностью отвечает нормативам Банка Таиланда.

G-Token будет предложена широкой публике в течение ближайших двух месяцев. По словам министра, инструмент позволит инвесторам получать доход выше средних банковских депозитов, в то же время токен не будет считаться госдолговым обязательством.

В настоящее время средняя доходность депозитов в Таиланде составляет 1,25−1,5% годовых, что ниже ключевой ставки Центробанка — 1,75%.

Дубай позволит оплату госуслуг криптой

Департамент финансов Дубая (DOF) объявил о партнерстве с криптобиржей Crypto.com — жители эмирата смогут оплачивать государственные услуги цифровыми активами.

Соглашение было подписано во время Dubai FinTech Summit в рамках общей стратегии ОАЭ по переходу на безналичную экономику. Согласно плану до 2026 года 90% транзакций в стране должны осуществляться в цифровом формате.

Оплата будет производиться через криптокошелек Crypto.com. Платформа будет автоматически конвертировать активы в дирхами, которые будут поступать непосредственно на счета государственного ведомства.

По оценкам властей, инициатива сможет ежегодно приносить до 8 млрд дирхамов (свыше $2,1 млрд) в местную экономику и усилит позиции Дубая как мирового финтех-хаба.

«Это первый в мире проект такого масштаба, который объединяет цифровые активы и государственный сектор», — заявил глава подразделения Crypto.com в ОАЭ Мохаммед Аль Хаким.

Robinhood покупает криптоплатформу WonderFi за $179 миллионов

Брокерская компания Robinhood заключила соглашение о приобретении канадской криптовалютной платформы WonderFi, управляющей активами на 2,1 млрд канадских долларов ($1,5 млрд).

Сумма сделки составляет примерно 250 млн канадских долларов ($178,6 млн) — это на 41% выше цены закрытия акций WonderFi на бирже Торонто по состоянию на 12 мая 2025 года. Соглашение будет оплачено в полном объеме денежными средствами.

Закрытие ожидается во второй половине года после выполнения стандартных условий — в частности, утверждение акционерами, судом и регуляторами.

Команда WonderFi присоединится к канадскому офису Robinhood, который насчитывает более 140 сотрудников.

Компания продолжит управлять своими криптопродуктами, среди которых Bitbuy и Coinsquare — старейшие лицензированные биржи в Канаде.

В Аризоне заблокировали «рискованные» криптозаконопроекты

Губернатор штата Аризона Кэти Гоббс наложила вето на два законопроекта, связанных с криптовалютами, назвав их «слишком рискованными».

Первый документ предусматривал создание резервного фонда из конфискованных цифровых активов. Гоббс напомнила, что уже подписала другой закон, разрешающий штату использовать криптовалюту без угрозы для основного бюджета, но предостерегла, что волатильность рынка делает новую инициативу опасной.

Второй законопроект позволял государственным учреждениям принимать криптовалюту как оплату штрафов. По словам губернатора, использование нестабильных активов в бюджетных процессах преждевременно.

Ранее она также заблокировала еще одну инициативу по инвестированию до 10% активов пенсионных фондов штата в криптовалюты.

В то же время, Гоббс поддержала другой проект — закон об ужесточении требований к криптоматам. Новые правила обязывают операторов:

предупреждать пользователей о рисках мошенничества;

предоставлять детализированные квитанции;

устанавливать дневной предел в $2 000 для новых пользователей;

обеспечить круглосуточную поддержку.

Цель законодательных изменений — защита уязвимых групп населения, в том числе пожилых людей, от финансовых манипуляций. Закон вступит в силу после окончательной ратификации.