Стартап из Украины Pleso Therapy привлек $1,2 млн: среди инвесторов Тигипко и Усик

Стартап из Украины Pleso Therapy, создавший платформу для поиска психотерапевтов онлайн, привлек $1,2 млн. инвестиций для расширения на европейском рынке, где он получает 80% своих продаж. Об этом пишет Forbes.

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Что известно

Среди основных инвесторов — Vchasno Group Николая Палиенко, фонд TA Ventures Виктории Тигипко и боксер Александр Усик.

Pleso Therapy работает в Украине, Польше и Румынии, а в скором времени планирует выйти на новые европейские рынки. За год объем продаж компании вырос в три раза, причем более 80% дохода поступает из стран ЕС.

На платформе было проведено более 150 000 сеансов для 20 000 клиентов. Среди B2B-клиентов — IT-компании Intellias, Ciklum, N-iX, Uklon и другие.

О платформе

Pleso Therapy — это маркетплейс для ментального здоровья, использующий искусственный интеллект для подбора терапевтов. Основателями стартапа в 2021 году стали Александр Бондарев, Анна Лиссова, Алексей Якубенко и Виталий Марченко.

На декабрь 2024 года годовой доход компании достиг $3 млн, а на платформе работают более 300 специалистов из трех стран. Цель стартапа — увеличить продажи до $10 млн к концу 2025 года и запустить платформу еще в двух странах Центральной и Восточной Европы в начале года.