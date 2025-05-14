Курс валют на 14 мая: доллар подешевел, евро — подорожал

В среду на наличном рынке курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,12−41,77 грн. Евро покупают за 45,90 грн, а продают за 46,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,48, евро — 46,40−46,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,5500−41,5800 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,4902−46,5072 грн/евро.

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