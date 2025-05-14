«єКнига»: Более 14 тысяч украинцев не использовали госпомощь на приобретение книг

Почти 14,2 тыс. 18-летних украинцев, получивших 908 грн на покупку книг по программе «єКнига», не использовали государственную помощь в установленный срок. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Украинский институт книги (УИК).

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По данным УИК, с начала запуска программы «єКнига» (16 декабря 2024 года) поступило 133 812 заявок от 18-летних граждан на получение средств на покупку книг.

Отмечается, что сумма фактических выплат с учетом возврата незачисленного и неиспользованного государственного пособия составляет 101,057 млн грн.

«Согласно информации, поступающей в Институт от банков-участников программы „єКнига“, количество получателей, получивших и вообще не использовавших государственную помощь на приобретение книг, составляет 14 168 человек», — добавили в УИК.

По условиям программы полученные средства на счет нужно потратить на книги в течение трех месяцев, а в дальнейшем счет автоматически закрывается.

Среди прочего, в ведомстве рассказали, что на сегодняшний день остаток на счете, с которого производится выплата этой госпомощи, составляет 71,4 млн грн (остаток средств, которые были предусмотрены в 2024 году), а также в 2025 году на проект «єКнига» предусмотрено финансирование 200 млн грн.

Напомним

16 декабря в Украине стартовала программа «єКнига», с помощью которой 18-летние украинцы смогут получить от государства 908 грн на книги через приложение «Дия».

Эти средства можно потратить на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке.

Получатель должен использовать средства государственной помощи в течение 3 месяцев с даты зачисления средств. После этого неиспользованные средства будут возвращены в бюджет, а счет закрыт.