За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 240 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 969 370 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 мая: 1 240 российских оккупантов, 2 танка и 82 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 969370 (+1240) человек,
- танков — 10804 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 22501 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 27827 (+47) ед,
- РСЗО — 1382 (+1) ед,
- средства ПВО — 1165 (+3) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 35860 (+82),
- крылатые ракеты — 3197 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 48382 (+126) ед,
- специальная техника — 3884 (+0).
Источник: Минфин
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