«Железный купол» от ARX: 20 млн грн выплат по двум страховым событиям в одном бизнес-центре

В этом году один из столичных бизнес-центров получил повреждения в результате ракетных обстрелов — в феврале и апреле. Благодаря полису страхования военных рисков по программе « Железный купол », клиент ARX оперативно получил компенсацию на общую сумму 20 млн грн.



В частности, вторая выплата — на сумму почти 14 млн грн — была урегулирована менее чем за три недели. Это позволит клиенту без промедлений начать восстановительные работы и минимизировать перерыв в деятельности.

«Бизнес-центр был застрахован с лимитом ответственности, поэтому мы понимаем, что эта выплата не покрывает полностью расходы на восстановление. В то же время скорость урегулирования позволяет клиенту уменьшить финансовые потери и стабилизировать операционные процессы», — комментирует Максим Межебицкий, первый заместитель председателя правления ARX.

Учитывая масштаб военных рисков, ARX предлагает своим клиентам расширенные программы страховой защиты:

— Покрытие до 100 млн грн (эквивалент $2,5 млн) на один объект в партнерстве с Американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC).

— Покрытие до $50 млн на один объект в партнерстве с Lloyd's (Лондон).

Программы страхования от военных рисков в ARX охватывают повреждения недвижимости, производственных мощностей, офисов и других активов, вызванные ракетными ударами, атаками дронов или их обломками.