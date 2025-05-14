Национальный банк Украины установил на 14 мая 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,50 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
Официальный курс: НБУ укрепил гривну на три копейки
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Валютный рынок
Нацбанк на 14 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,09 грн (на 13 мая курс был установлен на уровне 46,15 грн). Европейская валюта подешевела на 6 копеек.
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Источник: Минфин
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