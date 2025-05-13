Coinbase готовится войти в индекс S&P 500 как первая криптокомпания

Американская биржа криптовалют Coinbase присоединится к известному фондовому индексу S&P 500, заменив поглощаемую Capital One Financial Discover Financial Services. Об этом пишет пресс-служба биржи. Изменения в составе индекса намечены на 19 мая 2025 года.

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Это станет первым случаем, когда в один из ведущих биржевых индексов США попадет компания, связанная с криптовалютами.

На фоне новости акции Coinbase взлетели на 8%.

На прошлой неделе компания отчиталась о прибыли в $65,6 млн за квартал ($0,24 на акцию) и росте доходов на 24%, до $2,03 млрд.